Saldi invernali, Sicilia capofila il 2 gennaio: le date regione per regione

I saldi di fine stagione per l’inverno 2021 partiranno a gennaio in tutte le regioni italiane: cominciano sabato 2 gennaio Sicilia, Campania, Molise e Valle d'Aosta e il 5 gennaio Umbria, Abruzzo, Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Puglia. A seguire, nell’ordine: Lazio il 12; Marche e Alto Adige il 16; Liguria il 29; Emilia Romagna, Toscana e Veneto il 30; chiude la provincia autonoma di Bolzano il 13 febbraio, mentre quella di Trento pratica saldi liberi. Calabria e Basilicata sono ancora in attesa di delibera regionale. Il calendario è stato comunicato da Federmoda e Confcommercio - che scalpitano ai nastri attendendo da tempo questo momento, per recuperare almeno parte di quanto fin qui perduto - ma resta ovviamente al netto delle eventuali modifiche alle misure anti Covid che potranno subentrare nel frattempo.