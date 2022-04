Scicli, Mirja Cartia D'asero papabile Amministratore Delegato de Il Sole

Scicli - Sciclitana d'origine e di adozione, Mirja Cartia D'asero è la papabile nuova amministratrice delegata del quotidiano Il Sole 24 ore. Alla presidenza della società quotata controllata da Confindustria l'imprenditore genovese Edoardo Garrone (una conferma per lui), mentre Mirja Cartia, già presente nel Cda dove è entrata nell'aprile scorso dopo essere stata cooptata nel 2020, assumerà a breve il ruolo di AD.

Nata a Catania nel 1969, laureata in Giurisprudenza dell'Ateneno etneo, abilitata alla professione di avvocato nel 1996, Mirja Cartia ha una formazione specialistica in finanza immobiliare. Fra il 96 e il 2005 si è occupata di banking and finance presso le law firm Clifford Chance (Roma-Londra) e Allen&Overy (Milano). Dal 2005 al 2017 è stata nella banca americana Lehman Brothers (Londra-Milano) con incarichi nel gobal real estate group e, dal 2008, dell'administration. Dal 2014 è socio fondatore e amministratore di Restar, società di non performing loans immobiliari per il fondo americano Varde, società ceduta e fusa con Guber Banca, in cui oggi svolge il ruolo di head of real estate.

Cartia siede inoltre nei Cda di Italmobiliare (holding quotata della famiglia Pesenti), di Zurich Investments Life e Tecma Solutions, ed è già stata nei Cda di Prelios, Prelios Sgr, Damiani e Fnm. Cartia possiede lo 0,56% di Sator, la boutique di Matteo Arpe (suo ex collega in Lehman Brothers) tramite la sua Mcd, che è anche azionista al 50% dell'immobiliare Mita, il cui altro socio è Tanja Svetina, partner di Clifford Chance.