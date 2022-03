Scoglitti, riapre il Baraka Village: selezione per 120 dipendenti

Scoglitti - Segnali di fumo di Pasqua incoraggianti per l’estate: le prenotazioni primaverili sono già al 50% e allora sotto con investimenti milionari e nuove assunzioni. Hotel e resort di lusso in Sicilia sono stati solo sfiorati dalla crisi economica da Covid, figuriamoci se il segmento di fascia alta è spaventato da quella che provocherà la guerra in Ucraina. Anzi, rilanciano migliorando strutture e formazione dei dipendenti, anche perché i russi non rappresentano la clientela principale.

Il Torre del Barone a Sciacca, del marchio Mangia’s del gruppo palermitano Aeroviaggi, ha già riaperto da più di una settimana e il 7 luglio sarà inaugurato l’Adler a Torre Salsa. Tra gli ultimi villaggi turistici rilanciati a suon di bigliettoni c’è pure il Baraka Village di Scoglitti, nel vittoriese, nei pressi dell’antica colonia greca di Kamarina: preso in gestione da Garibaldi Hotels, aprirà a maggio. La struttura è a 500 metri dalla spiaggia e segna la ripresa di espansione del brand pugliese, dopo due anni di attesa: il gruppo, che gestisce anche l’Avalon Sikani Resort, nel messinese - ha voluto raddoppiare la sua presenza sull’Isola e sta selezionando 120 nuovi dipendenti per la struttura ragusana.