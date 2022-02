Selezione delle migliori carte prepagate con Iban italiano

Sono sempre più apprezzate e richieste le carte prepagate con Iban. Conosciute anche come carte di debito, esse offrono a chi le utilizza una lunga serie di vantaggi, come per esempio la possibilità di effettuare pagamenti online. Consentono, inoltre, di ricevere e di inviare bonifici, e perfino di ricevere l’accredito dello stipendio. L’Iban di una carta di debito è uguale a quello di un conto corrente in banca, sia dal punto di vista della lunghezza che per quanto riguarda il formato.

Come trovare la carta di debito ideale

Grazie alla classifica delle migliori carte prepagate con iban che trovi sulle pagine di Carte Top hai la possibilità di scoprire quali sono le proposte più interessanti fra quelle a disposizione sul mercato in questo momento: per esempio Enel X Pay Standard, collegata a un conto online che consente di gestire attraverso l’app tutte le spese; oppure Hype Next, un tempo conosciuta come Hype Plus, disponibile a un prezzo di appena 2 euro e 90 centesimi al mese. Da non perdere anche la carta conto N26 Standard, che può essere attivata e gestita dallo smartphone, mentre Tinaba, proposta grazie alla partnership con Banca Profilo, offre la possibilità di gestire tutte le finanze senza alcuna spesa. In una ideale top five, poi, può essere inclusa anche Hype Start, che ha il pregio di essere a costo zero e che permette di tenere ogni dettaglio sotto controllo.

Carte prepagate con Iban: ecco come funzionano

Chiamate spesso carte conto, le carte prepagate con Iban stanno conoscendo una diffusione sempre più significativa non solo per la convenienza che le caratterizza ma anche perché sono davvero facili da usare. Il comfort è dovuto alla praticità tipica di una carta prepagata, che può essere ricaricata in qualsiasi momento e ogni volta che se ne ha la necessità, ma al tempo stesso si può beneficiare dei vantaggi tipici di un conto corrente. Del conto corrente, però, non si devono sostenere i costi, che in genere sono piuttosto elevati.

Come è fatta una carta di debito con Iban

Ma come si riconosce una carta di questo tipo? In realtà si tratta di una carta plastificata normale su cui è riportato, appunto, un codice Iban. La carta può essere utilizzata in tanti modi differenti, a seconda delle necessità: per esempio per effettuare acquisti, tanto nei punti vendita fisici quanto online. Inoltre, vi si può ricorrere per l’invio di bonifici o la ricezione degli stessi, come se si avesse a che fare con un conto corrente normale. Ancora, le carte prepagate con Iban permettono di far accreditare lo stipendio, le bollette e le utenze. Proprio per questo motivo, non ci possono essere carte simili anonime, visto che per le funzionalità che abbiamo appena elencato è indispensabile la possibilità di risalire a un intestatario. A proposito: quando si presenta la richiesta per l’ISEE è necessario segnalare anche queste carte.

I vantaggi e gli svantaggi offerte dalle carte prepagate con Iban

Uno degli aspetti più interessanti a proposito delle carte prepagate con Iban ha a che fare con i costi di gestione, che sono più bassi di quelli che si devono affrontare con le carte classiche. Ecco perché le carte di debito con Iban rappresentano la soluzione più indicata nel caso in cui si preveda di eseguire un numero limitato di operazioni; esse implicano dei costi fissi di cui si è consapevoli già all’inizio. Un altro vantaggio riguarda il fatto che l’imposta di bollo non deve essere pagata, a differenza di quel che avviene quando si possiede un conto corrente. La differenza più importante tra una carta prepagata con Iban e una carta prepagata classica senza Iban è relativa ai limiti di spesa, che nel primo caso sono più elevati: come si può intuire, si tratta di un dettaglio non trascurabile.

Che cosa è utile sapere prima di richiedere una carta prepagata

Le carte prepagate di questo tipo non garantiscono una copertura ottimale nell’eventualità di un furto o di una frode, e da questo punto di vista sono meno affidabili rispetto a un conto corrente o a una carta di credito tradizionale. Va detto, d’altra parte, che in alcuni casi si sta cercando di porre rimedio a una limitazione simile, con l’introduzione di un microchip che serve a prevenire eventuali clonazioni: un aspetto di cui tenere conto quando si tratta di trovare la carta prepagata migliore. È necessario sapere anche che per le carte prepagate con Iban ci può essere un unico intestatario: esse, quindi, non sono adatte se si ha in mente di utilizzare un conto cointestato. In genere, le carte prepagate con Iban vanno bene per i piccoli risparmiatori che non richiedono prestazioni chissà quanto elevate e che desiderano soprattutto risparmiare sui costi, potendo beneficiare del massimo della comodità e della semplicità di gestione.