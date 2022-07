Si scrive Ragusa, si legge Taormina. Prezzi alle stelle

Ragusa - Un raffronto impietoso. E' quello che Ornella Tuzzolino, già consulente al turismo del Comune di Ragusa nella giunta Piccitto, ha pubblicato in un post che sta facendo molto discutere. In un collage che giustappone i prezzi delle camere d'albergo a Marina di Ragusa con quelle di Taormina, Ornella Tuzzolino mostra come tra Taormina appunto e Marina di Ragusa, per chi volesse pernottare fra il 5 e il 7 agosto, non vi è alcuna differenza.

Cifre da capogiro che mostrano come i ragusani si siano forse montati la testa, con un distinguo: di Marina di Ragusa non ha scritto Goethe (che di Taormina disse “il più grande capolavoro dell'arte e della natura”) e la fama dei due luoghi nel mondo non è minimamente paragonabile. Il nostro giornale ha già ospitato diverse lettere tutte dello stesso tenore sull'argomento: Il nostro menu degustazione nella costa ragusana a 180 euro in tre, La mia cara, cara estate a Marina di Ragusa, Signora Anna Maria, venga ospite da noi a Marina di Ragusa, La mia vacanza in Sicilia con una Panda a noleggio a 169 euro al giorno.