Sicilia, boom export energia: +72% in 3 mesi

Roma - Nel primo trimestre 2022 l'Istat registra una forte crescita congiunturale delle esportazioni per tutte le ripartizioni territoriali. Rispetto allo stesso periodo del 2021, l'aumento piu' marcato nei primi tre mesi dell'anno in corso si segnala proprio in Sicilia (+71,9%), grazie alle vendite di prodotti petroliferi raffinati.

Seguono Calabria (+56,6%) e Friuli (+51,3%). Uniche regioni col segno meno: Molise (-23,5%) e Basilicata (-13,5%), che scontano la contrazione delle esportazioni di autoveicoli. La performance positiva della Sicilia contribuisce da sola per oltre 13 punti percentuali alla crescita annua dell'export nazionale.