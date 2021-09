Sicilia, finanziamenti a microimprese artigiane: al via lo sportello online

Ragusa - Apre da domani lo sportello on line per le microimprese artigiane che vogliono accedere ai finanziamenti agevolati, messi a disposizione dalla Regione Siciliana a sostegno del sistema produttivo colpito dalla pandemia Covid.

Le agevolazioni saranno concesse con una procedura valutativa sulla piattaforma informatica della Crias, la Cassa regionale delle Attività produttive: l'ente in house di Palazzo d’Orleans che erogherà il contributo fino a esaurimento fondi, pari a 34 milioni di euro provenienti dal Po Fesr Sicilia 2014-2020.

Un supporto per la ripresa, ma anche per “incrementare la produzione - afferma l'assessore Mimmo Turano -, introdurre innovazioni all'interno delle aziende e garantire una formazione specialistica per migliorare la competitività sul mercato" e le strategie commerciali: tutti progetti per cui le imprese potranno presentare richiesta di sovvenzione.