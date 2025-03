Sicilia orto tropicale, dal mango al caffè, le nuove piantagioni. Bye bye pomodoro

Di necessità virtù: dal cambiamento climatico al cambiamento agricolo, specie nel reparto ortofrutticolo. La Sicilia è in testa alle regioni del Sud in cui soprattutto i giovani imprenditori hanno deciso di riconvertire completamente la produzione a coltivazioni tropicali, fino a qualche anno fa importate da Sud America e Asia.

Non è una novità assoluta: a Terrasini ad esempio da anni papaya, mango e caffè caraibico hanno preso il posto di arance, limoni e pomodori. Ma vengono piantati anche lime, passion fruit, anona, feijoa, casimiroa, zapote nero e litch. Scortato da mode orientali e vegane, l’avocado ormai te lo tirano dietro: la Coldiretti lo regala come souvenir insieme al sacchetto di sabbia nera dell’Etna, a maggio tre giovani c’hanno fatto un amaro chiamato “Unico”. Frutta, come pure legumi e verdura, entrata rapidamente e stabilmente nelle nostre diete mediterranee e nella nostra cucina.

E la cosa bella è che gli italiani li vogliono nostrani. Del resto, insieme al caffè, anche pomodoro e patata sono due colture importate dall’Atlantico, arrivate sulla nostra tavola solo con la scoperta dell’America: oggi sono ingredienti irrinunciabili in tanti piatti tipici regionali, eppure ne abbiamo fatto a meno fino al 1500.

La Sicilia è diventata il principale giardino europeo per la produzione di frutta tropicale.

In Sicilia dove il rialzo delle temperature è un diventato un problema ma anche un’opportunità. Qui i terreni dedicati a prodotti esotici stanno crescendo a ritmo esponenziale e addirittura, sulle colline alle spalle di Palermo, è nata la piantagione di caffè più a nord dell’intero pianeta (con la produzione, per ora sperimentale, raddoppiata in un anno).

A Balestrate almeno 15 aziende agricole che hanno convertito agrumeti a filari di mango, il cui periodo di raccolta, a settembre, ha dato vita a una festa («Le vie del mango») che si è affiancata a quelle secolari e religiose del posto. Un esempio, insomma, di come i cambiamenti ambientali stanno modificando anche l’economia e la vita di una comunità.