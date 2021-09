SicilyAddict, prelibatezze isolane a portata di mouse

Messina – Non solo un sito in cui acquistare prodotti locali selezionati e di qualità, ma anche dove conoscere storie e specialità dei produttori e della loro attività enogastronomica. Da Messina, dov’è stata fondata nel marzo 2020, la startup Sicily Addict ha raggiunto in un anno e mezzo più di 13mila utenti - in Italia e all’estero - per un totale di oltre 17mila ordinazioni processate. Cifre importanti: nel primo semestre 2021 i ricavi delle vendite online hanno superato i 670mila euro, raddoppiando il fatturato di tutto il 2020.

«I clienti - spiega il Ceo, Giacomo Librizzi, al Sole24Ore - possono acquistare il prosciutto crudo di suino nero dei Nebrodi, una confezione da 10 cannoli, una bottiglia di vino Etna Rosso Doc o di salsa di pomodoro ciliegino Pachino Igp pagando una sola spedizione e ricevendo l'ordine in un unico box entro 48 ore». Dentro le scatole a domicilio - nominate come le città da cui provengono gli alimenti - ci sono squisitezze provenienti da ogni parte della regione, incluse ovviamente quelle del territorio ragusano.