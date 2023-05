Siracusa, finisce l’era di Lukoil: Goi Energy nuova proprietaria Isab

Siracusa - Goi Energy ha completato l’acquisizione da Litasco della raffineria Isab di Priolo, nel Siracusano. “Prima del closing – precisa una nota – l’operazione ha ricevuto l’autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi della normativa sul golden power“.

Goi Energy ha nominato un nuovo consiglio di amministrazione di Isab, nelle persone del presidente Angelo Taraborelli, del Vicepresidente Michael Bobrov e dei Consiglieri Ioannis Psichogios e Massimo Nicolazzi. “Attraverso sinergie strategiche con partner industriali come Trafigura – spiega una nota – Goi aspira a trasformare la raffineria di Priolo in uno degli hub energetici più rilevanti d’Europa. In questo contesto, Isab e Trafigura, uno dei maggiori trader indipendenti di petrolio e prodotti petroliferi al mondo, hanno firmato oggi accordi commerciali a lungo termine, che garantiranno la continuità nella fornitura di materie prime e nell’acquisto di prodotti finiti. Trafigura svolgerà un ruolo chiave nell’assicurare la piena operatività della raffineria in futuro“.