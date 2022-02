Siracusa spende 40 milioni per diventare Capitale della Cultura 2024

Siracusa - Assemblea generale del Comitato cittadino per la candidatura di Siracusa a "Capitale italiana di cultura 2024" sabato prossimo nel salone Paolo Borsellino di Palazzo Vermexio. L'incontro è in vista dell'audizione pubblica con il ministero della Cultura, in programma il 4 marzo a Roma, a cui l’unica candidata siciliana parteciperà in qualità di città finalista con altri 9 comuni italiani. Durante l'assemblea saranno illustrate le linee guida del "Dossier per Siracusa 2024" con il dettaglio di eventi e interventi in programma.

Coordinano i lavori, tra gli altri, il sindaco Francesco Italia: “La nostra Città d'acqua e di luce ha raggiunto un traguardo inedito e importantissimo - dice -. Il progetto è frutto di oltre 150 audizioni e, comunque vada, resterà patrimonio di contenuti e metodo per l'avvenire, declinati in 15 interventi infrastrutturali: 11 mostre itineranti, 20 tra festival ed eventi di alto profilo culturale, 12 meeting culturali e premi, 9 progetti multidisciplinari, 6 nuovi contenitori culturali. Saranno investiti oltre 40 milioni di euro, per porre le basi di una città che abbia una prospettiva all'altezza della sua storia". In bocca al lupo!