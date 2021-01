Negli ultimi 3 anni meno sportelli bancari in Sicilia, - 18,6 per cento

Sono in calo del 18,6% gli sportelli bancari in Sicilia dal 2017 al 2020. Il dato emerge dall'osservatorio sul credito presentato questa mattina dall'assessore all'Economia della Regione Siciliana, Gaetano Armao. Si è passati dai 1471 del 2017 ai 1197 del 2020 si registra "una minore presenza di presidi in particolare nelle aree marginali dell'isola", si legge nel rapporto.

Nel territorio regionale è stata confermata, tuttavia, un'incidenza percentuale delle sofferenze sugli impieghi più elevata della media italiana, (con un valore del 6,5 % rispetto al 4% nazionale), ma soprattutto in considerazione di un calo degli impieghi di 8 volte superiore rispetto a quello nazionale nonostante un più rilevante incremento dei depositi che in Sicilia crescono del 7% sull'anno. Questi erano 61,9 miliardi nel 2019 contro i 66,3 del 2020 mentre gli impieghi sono calati a livello regionale del 4% da 57,8 miliardi a 55,5 miliardi. Il calo degli impieghi a livello nazionale è dello 0,5%.