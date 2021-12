Un milione di tamponi in un mese: business da 30 mln di euro nelle farmacie

Palermo - A gennaio 2021 in tutta Italia furono venduti 148mila tamponi antigenici in farmacia, a settembre, prima dell'obbligo de Green pass obbligatorio sul lavoro erano 586mila i tamponi venduti per un totale di 17,7 milioni. Con l'introduzione del Green pass a ottobre il numero è salito a 844mila e a novembre i tamponi somministrati in farmacia sono aumentati ulteriormente a 1 milione 58mila per un valore di quasi 30 milioni di euro. Lo rileva Iqvia, provider globale di dati, analisi dati in ambito farmaceutico.

Parliamo solo dei test rapidi e molecolari acquistati o effettuati nelle farmacie, non di quelli eseguiti in ospedali, aziende e campagne di screening. “La Regione in cui a novembre sono stati venduti più tamponi a valori in farmacia - spiega il report - è stato il Piemonte per un totale di 8,18 milioni di euro, seguita a distanza da Sicilia (4,13 milioni), Campania (3,94 milioni) e Lazio (3,25).