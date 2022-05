Vacanze 2022: cercasi receptionist, barman, aiuto cuochi e camerieri

Roma - Da maggio a luglio Unioncamere e Anpal evidenziano un fabbisogno di 387.720 lavoratori per i servizi di alloggio, ristorazione e turismo; il commercio avrà necessità, nello stesso periodo, di 174.700 profili. L’estate 2022 dovrebbe offrire, insomma, oltre 560mila opportunità di impiego nei prossimi due mesi e mezzo, circa 170 mila in piu0 dello stesso periodo 2021. La quota maggiore di assunzioni stagionali avverrà al Sud: Sicilia in testa, seguita da Sardegna e Puglia.

Ma la ripresa sconta - come la scorsa estate - il cosiddetto "mismatch", la difficoltà di reperimento del personale: al settore turistico-alberghiero, in particolare, mancherebbero quasi 4 figure su 10 e soprattutto receptionist, cuochi, barman e camerieri. Secondo Fipe-Confcommercio, dopo due anni di aperture a singhiozzo causa Covid, il comparto ha perso quasi 200mila lavoratori rimasti disoccupati o che hanno preferito il reddito di cittadinanza o scelto di abbracciare professioni più sicure, specie nella grande distribuzione, meglio remunerate e meno sacrificanti come orari.