Va in appalto la strada Palazzolo Acreide-Giarratana

Giarratana - La Regione siciliana e l’assessore alla Infrastrutture Marco Falcone annunciano che è stato dato il via libera alle gare d’appalto per i lavori di manutenzione di due strade strategiche per la viabilità secondaria del Siracusano. Si tratta della Provinciale 32 Carlentini-Pedagaggi e della Provinciale 23 Palazzolo Acreide-Giarratana: la prima nella zona nord del Siracusano, la seconda nell’area montana al confine con la provincia di Ragusa.

Secondo quanto fa sapere l’assessore regionale alle Infrastrutture, il Governo regionale ha messo sul tavolo la somma di 2 milioni di euro.