Valtur assume 750 persone per l'estate: come candidarsi

Roma - Valtur è alla ricerca in tutta Italia di persone motivate per entrare nella squadra di animatori e non solo del tour operator: animatori, maître, baristi, pizzaioli, istruttori di fitness, addetti marketing e manager da inserire in alberghi e villaggi turistici. Parte il Valtur Career Week, cioè i giorni dedicati alla ricerca di personale. La modalità è la stessa dello scorso anno, per la quale sono state più di un milione le visite sul sito. La domanda si compila online direttamente sul sito del tour operator, a questo link. Le selezioni rimarranno aperte fino al 13 marzo e si concluderanno tra il 14 e il 18, con conseguente convocamento. Dopo la selezione inizia il periodo di formazione, prima di scendere in campo e iniziare a lavorare.

La formazione prosegue seguendo una calendarizzazione periodica incentrata sui differenti aspetti del lavoro e sugli aggiornamenti che emergeranno nel corso della stagione. In totale Valtur è alla ricerca di 750 addetti del settore turistico, suddivisi in molteplici mansioni. Le figure ricercate spaziano da risorse manageriali a quelle di animazione, ma anche marketing e professionisti del fitness. Nel dettaglio, ecco quali sono le figure ricercate da Valtur per la stagione estiva 2022:

Ingegnere gestionale;

Sommelier;

Chef / Capo partita / Pasticcere;

Food & Beverage manager;

Maitre;

Barman;

Capo Partita / Pizzaiolo;

Responsabile manutenzione alberghiera;

Economo di struttura;

Governante;

Spa manager;

Addetto al booking;

E-commerce manager;

Junior marketing specialist;

Animatore miniclub;

Animatore turistico;

Astronomo;

Assistente turistico di villaggio;

Capo equipe;

Istruttore sportivo;

Tecnico suono e luci;

Piano bar;

Istruttore di fitness.

Ogni figura ricercata ha i propri requisiti specifici, ma in linea generale viene richiesto a tutto il personale di conoscere almeno una lingua straniera, anche solo l’inglese. Ovviamente la conoscenza di più di una lingua straniera permette di avere più possibilità di assunzione. Inoltre, possono essere utili anche diplomi e altri titoli di studio per le categorie più avanzate, per le quali in genere serve anche dimostrare dell’esperienza pregressa. Al contrario per altri generi di posizioni, quali per esempio l’animatore, non serve alcun tipo di esperienza. Fondamentale per chi sceglie di lavorare nel settore turistico è la possibilità lavorare in regime di trasferta e di garantire flessibilità.