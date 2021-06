Vendesi isola con parco e torre. Il prezzo? Un affarone FOTO

Lecco - L’annuncio è comparso da qualche giorno anche su Immobiliare.it: in Lombardia c’è un’isola in vendita. E’ l’isola Viscontea, nel tratto del fiume Adda che dal lago di Como discende per arrivare poi fino al Po: lunga 110 metri e larga 27, ospita un edificio di 140 metri quadri e un parco di oltre 2.300 mq. In realtà è in vendita dal 2018, ma ora che il prestigioso sito inglese Privateislandonline ha ripubblicato le sue foto s’è rispolverato l’interesse anche tra gli acquirenti nostrani. Il luogo è a pochi metri dal ponte realizzato da Azzone Visconti nel 1300, monumento simbolo di Lecco: pare sia sorto a metà del Cinquecento utilizzando il materiale di riporto creato dai lavori di allargamento dell'argine; la costruzione con tanto di torre angolare, abitata fino al 1950, risalirebbe invece a fine Settecento. E' tra i Luoghi del cuore del Fai, che vi organizza escursioni.

Non è collegata alla terraferma, da cui dista una decina di metri. A mettersi di traverso nei vari tentativi di vendita, anche la dichiarazione nel 2013 di “luogo di interesse storico-culturale particolarmente importante” da parte dei Beni culturali della Regione: un riconoscimento che comporta vincoli per la ristrutturazione dell'edificio. Il prezzo di partenza sul portale italiano è ancora di 1,7 milioni di euro, lo stesso di 3 anni fa. Molto meno di tante ville e attici in offerta anche in Sicilia. Contando che ancora nessun compratore s’è fatto avanti è lecito pensare che si possa rosicchiare qualcosina. Anche perché su Privateislandonline è data a 1.896.474 dollari che, al cambio attuale, sono poco più di un milione e mezzo di euro.