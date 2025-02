Versalis avvia lo smantellamento dello stabilimento di Ragusa

Ragusa - Versalis avvia il decommissioning dello stabilimento di Ragusa: sindacati in allerta Ragusa, 10 febbraio 2025 – Versalis ha avviato dal 20 gennaio scorso le operazioni di decommissioning dello stabilimento di Ragusa, con l'obiettivo di portarlo alla condizione finale di "GAS FREE" entro pochi mesi. Dopo l’incontro al MIMIT del 13 dicembre e l’intervento della Presidenza della Regione Sicilia, le maestranze del sito industriale Eni di contrada Tabuna attendono il piano di dettaglio. In seguito alla sollecitazione da parte dei sindacati, la Regione Sicilia ha convocato un incontro per discutere la vertenza Versalis e il futuro occupazionale dei lavoratori e dell'indotto, in particolare nelle province di Ragusa e Siracusa. Grazie all'intervento dell'onorevole Ignazio Abbate, presidente della I Commissione Affari Istituzionali, l’assessore regionale alle Attività Produttive, onorevole Edy Tamajo, ha convocato il sindacato ed Eni per un vertice che si terrà giovedì alle ore 10:00. All'incontro parteciperanno, oltre ai rappresentanti politici regionali, anche il dirigente generale delle Attività Produttive, i vertici dell’azienda Versalis e i sindacati che seguono da vicino la vertenza.

Già il 23 dicembre scorso, i sindacati CGIL e UIL avevano richiesto un incontro urgente con le autorità regionali per discutere dello stop al decommissioning e delle prospettive future dello stabilimento di Ragusa. La loro richiesta era mirata a sollecitare una sospensione immediata delle operazioni di smantellamento fino a quando non fosse stato definito un piano concreto di riconversione industriale.