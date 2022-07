Videosorveglianza a Ragusa, Cassì ha tempo fino al 20 ottobre per i fondi

Ragusa - Il Comune di Ragusa è tra i 65 siciliani in possesso dei requisiti per la partecipare al bando del ministero dell’Interno che mette a disposizione in tutto altri 30 milioni di euro per realizzare impianti di videosorveglianza integrata. Le risorse - da spartirsi con altri 154 comuni di Calabria, Basilicata, Puglia e Campania - sono state reperite nell’ambito del Programma Operativo Complementare «Legalità» 2014 - 2020 (c.d. POC «Legalità").

Dall’iniziativa sono stati esclusi i comuni che abbiano già beneficiato di finanziamenti a valere sui medesimi programmi o sui fondi assegnati per la realizzazione di impianti di videosorveglianza, in attuazione dell’articolo 5, comma 2 ter, del decreto-legge n. 14/2017, e successive modifiche e integrazioni. L'invio all'amministrazione comunale della sarà curato dalle Sarà la Prefettura a inviare i documenti necessari per accedere al bando all'amministrazione comunale, che a quel punto avrà tempo fino al prossimo 20 ottobre per presentare domanda di ammissione ai fondi.