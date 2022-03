Vittoria, feudo militare del 1800 vendesi VIDEO

Vittoria - Dopo il Castello di Serramenzana, Engel&Volkers estrae una nuova perla iblea dal suo portafoglio immobiliare: questa è dentro la riserva naturale “Pino d’Aleppo”, nel territorio di Vittoria. Una zona protetta, dedicata alle viti: 40 km di sentieri naturali e temporali, tra rovine di mulini e dimore rurali. Tra queste, Casale Bramasole: nato come feudo militare nel 1813 e convertito negli anni a tenuta agricola.

“Disposto su più livelli per circa mq 1.600 commerciali - scrive l’agenzia nell’avviso -, conserva inalterata la forma a pianta quadrata con corte chiusa. Al piano terra due palmenti per la vinificazione, stalle, ampi magazzini e diversi ambienti abitativi. Al piano primo 3 distinte unità abitative, oltre ad altri locali residenziali. Staccata dal corpo principale una graziosa dependance. I 9 ettari di terreno circostante completano la proprietà”.

In tutto: 42 locali, 12 camere da letto e 12 bagni. Ne sono così orgogliosi che hanno girato pure una clip, allegata in coda, diffondendola sui social come se il prezzo fosse alla portata di tutti: 980mila euro, ma - specifica l’annuncio - lo stato del feudo è “parzialmente ristrutturato”, quindi toccherà aggiungercene altri per una destinazione d'uso chiaramente ricettiva. Poco distante, infatti, c’è anche il parco archeologico di Kamarina.