Voli low cost, Wizz Air punta in Sicilia: prezzi a 10 euro, 80 posti aperti

Palermo - Dopo l'inaugurazione della prima base siciliana a Catania nel 2018, Wizz Air ne ha inaugurato oggi una nuova all'aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo (foto). La compagnia low cost ungherese - che in Italia fa già scalo a Bari, Fiumicino e Malpensa (oltre che in numerose città estere) - ha aperto contestualmente una selezione di personale per ottanta posti, un terzo piloti e due terzi hostess e steward.

L’auspicio è che la maggior concorrenza nel mercato dei trasporti aerei siciliani inneschi una corsa a nuove rotte e prezzi ridotti nei diretti competitor del settore, Ryanair e EasyJet su tutti. Con due Airbus A321 e il lancio di 7 nuove rotte dal capoluogo, l’azienda di Budapest promette di offrire ai passeggeri una rosa di destinazioni “con tariffe a partire da 9,99 euro".