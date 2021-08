Wizz Air assume assistenti di volo in Sicilia: i requisiti per candidarsi

Palermo - La compagnia low cost ungherese Wizz Air apre le selezioni per nuovi assistenti di volo in Sicilia. Come annunciato a giugno, e a conferma dell’ottimo andamento del trasporto aereo sull’Isola, la campagna di reclutamento itinerante per l'assunzione del personale di cabina farà tappa mercoledì 25 agosto a Palermo, al President Ibis Styles Hotel di via Francesco Crispi 230, e venerdì 27 a Catania, all’Hotel NH di piazza Trento 13.

Sono in tutto 6 gli appuntamenti in calendario in Italia a cui è possibile partecipare: gli altri riguardano gli scali di Milano, Roma, Napoli, Bari. A questo link il bando online a cui iscriversi, con ogni indicazione utile: oltre ai requisiti fisici (altezza, capacità di nuoto e assenza di tatuaggi e piercing visibili) viene data molta importanza alla conoscenza dell’inglese, parlato e scritto. In bocca al lupo agli aspiranti candidati!