Zona bianca, gli aerei ci credono: aumentano i voli per l'estate siciliana

Catania - Forse la Pasqua è andata ma l’estate ancora no, e in scia ai confortanti bollettini Covid della Sicilia le compagnie aeree puntano sulla grande voglia di riprendere a viaggiare. L’Isola resta tra le mete preferite da turisti italiani e stranieri: EasyJet ha aumentato le frequenze dei voli dell'estate 2021 e messo addirittura in vendita in anticipo quelli per la stagione 2022. Quest'estate collegherà Milano Malpensa a Catania con fino a 8 voli giornalieri, mentre Palermo vedrà fino a 6 voli giornalieri per Malpensa e fino a 4 settimanali per Londra Luton. A partire dal primo giugno introdurrà poi la rotta Palermo-Basilea, con fino a 3 collegamenti a settima, garantendo sempre ai clienti di poter cambiare gratuitamente la prenotazione entro 14 giorni dalla partenza.

La compagnia prevede “una crescita della domanda di viaggi estivi verso le destinazioni di vacanza più popolari del Sud del Paese”: secondo un sondaggio interno a gennaio, su oltre 5.000 passeggeri, il 65% di quelli europei ha già prenotato un volo o ha intenzione di farlo entro l’anno, mentre fra quelli italiani la percentuale sale al 76%, confermando la predilezione di 3/4 dei nostri connazionali verso le mete nostrane, il cosiddetto “turismo di prossimità”, a causa della prolungata incertezza sugli sviluppi dell’epidemia. Tra le aziende del trasporto aereo c’è però ottimismo visto che, dopo la Sardegna, è proprio la Sicilia la regione che piu' si avvicina, per il momento, alle condizioni per l'ingresso nell'area "bianca". Anche Blue Air amplia il suo servizio, da Torino a Palermo, con 3 collegamenti settimanali aggiuntivi tra Torino e Palermo a partire da maggio.