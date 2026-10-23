Edoardo Ratto, 18 anni, morto sulla stessa strada dove perse la vita il padre

Messina – Un destino crudele.

Brolo è sconvolta per la tragica morte di Edoardo Ratto, il 18enne vittima dell’incidente avvenuto la scorsa notte lungo la statale 113. Il giovane ha perso il controllo del suo scooter mentre rientrava da una serata trascorsa con amici a Capo d’Orlando, l’impatto con l’asfalto non gli ha lasciato scampo. L’incidente è avvenuto all’altezza della frazione di San Gregorio. Nel 2013, a pochi metri di distanza, aveva perso la vita il padre del ragazzo, Roberto (Gino) Ratto, in circostanze simili.

L’ennesima tragedia che sconvolge il Messinese e che vede come vittima una giovane vita. Ferito il 20enne che si trovava a bordo del motorino condotto da Ratto. Il ragazzo è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale “Barone Romeo” di Patti.

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