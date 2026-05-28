Effetto Hollywood: in Sicilia boom di turisti (e matrimoni) stranieri (13 mln, + 5,5%)

In principio è stata la serie The White Lotus, che ha trasformato l’isola in icona del turismo di lusso internazionale, tanto che il Washington Post ha parlato di “White Lotus Effect”, raccontando come la Sicilia sia entrata stabilmente nei radar dei turisti americani di fascia alta. Numerosi volti noti internazionali hanno poi scelto l’isola come destinazione esclusiva per le proprie vacanze, contribuendo a rafforzare l’immagine della Sicilia come simbolo di eleganza naturale e autenticità mediterranea. Qualche esempi? Dal divo Brad Pitt all’imprenditore Jeff Bezos – che ha scelto Taormina per la luna di miele con la moglie Lauren Sánchez -, fino al campione di basket Michael Jordan e al regista da Oscar Martin Scorsese. Anche l’attore Stanley Tucci, tra i protagonisti de “Il Diavolo veste Prada 2”, ama molto la Sicilia, regione dove ha girato anche una puntata della sua serie “Tucci in Italy”. Mentre Sting e Madonna restano affezionatissimi a Pantelleria. E senza dimenticare il boom di matrimonio vip: un trend inaugurato anni fa dalla (ex) coppia Chiara Ferragni e Fedez e che a giugno e luglio 2026 vedrà sfilare in abito bianco la cantante Dua Lipa (con codazzo al seguito di super star tra gli invitati) e l’influencer e conduttrice Aurora Ramazzotti.

Bene anche l’export