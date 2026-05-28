Effetto Hollywood: in Sicilia boom di turisti (e matrimoni) stranieri (13 mln, + 5,5%)

Dalle nozze da favola di Dua Lipa ad affezionati come Brad Pitt e Martin Scorsese.
di Redazione
Hollywood innamorata della Sicilia che, grazie anche alle apparizioni in molte produzioni televisive e cinematografiche, registra presenze turistiche in crescita. Almeno tra gli stranieri. Secondo il rapporto Prometeia, nel 2025, su oltre 22,5 milioni di presenze turistiche, solo 10 milioni sono quelle italiane (-6,3% rispetto al 2024), mentre quelle straniere sono salite a quasi 13 milioni (+5,5%).
I famosi in trasferta
In principio è stata la serie The White Lotus, che ha trasformato l’isola in icona del turismo di lusso internazionale, tanto che il Washington Post ha parlato di “White Lotus Effect”, raccontando come la Sicilia sia entrata stabilmente nei radar dei turisti americani di fascia alta. Numerosi volti noti internazionali hanno poi scelto l’isola come destinazione esclusiva per le proprie vacanze, contribuendo a rafforzare l’immagine della Sicilia come simbolo di eleganza naturale e autenticità mediterranea. Qualche esempi? Dal divo Brad Pitt all’imprenditore Jeff Bezos – che ha scelto Taormina per la luna di miele con la moglie Lauren Sánchez -, fino al campione di basket Michael Jordan e al regista da Oscar Martin Scorsese. Anche l’attore Stanley Tucci, tra i protagonisti de “Il Diavolo veste Prada 2”, ama molto la Sicilia, regione dove ha girato anche una puntata della sua serie “Tucci in Italy”. Mentre Sting e Madonna restano affezionatissimi a Pantelleria. E senza dimenticare il boom di matrimonio vip: un trend inaugurato anni fa dalla (ex) coppia Chiara Ferragni e Fedez e che a giugno e luglio 2026 vedrà sfilare in abito bianco la cantante Dua Lipa (con codazzo al seguito di super star tra gli invitati) e l’influencer e conduttrice Aurora Ramazzotti.
Bene anche l’export
Ma a premiare la Sicilia non c’è solo il comparto del turismo. Secondo Sicindustria, l’export siciliano verso gli Stati Uniti vale circa 1,2 miliardi di euro l’anno. Il dato è stato diffuso nel 2025 nel pieno dell’allarme a seguito dei nuovi dazi USA. A livello nazionale per le esportazioni verso gli Stati Uniti, la provincia di Ragusa registra una crescita del +2,4%, seguita da Trapani con +0,6%. Più marcato l’aumento di Palermo, che con +16,8% si colloca al 19esimo posto nazionale, mentre Caltanissetta raggiunge l’undicesima posizione in Italia con un incremento del +58,6%, subito dopo Messina (+63%). In flessione invece Catania che perde il 13,4% ed è all’80esimo posto, mentre Siracusa chiude la classifica nazionale con un calo dell’88,5%.
© Riproduzione riservata