Egitto, muore turista italiana nella collisione tra due navi sul Nilo

L'incidente avvenuto a 30 chilometri dal sito archeologico di Luxor. La notizia confermata dalla Farnesina
di Redazione
Luxor – Una cittadina italiana è deceduta in Egitto nello scontro tra due navi da crociera. Ne ha dato notizia la Farnesina. L’incidente è avvenuto questa sera nella zona di Luxor. «I funzionari del consolato d’Italia sono in contatto con il coniuge della vittima e con i tour operator che hanno seguito altri cittadini italiani presenti sull’imbarcazione.
La collisione è avvenuta a circa 30 chilometri dal sito archeologico in riva al Nilo attorno alle 19 locali. La vittima si trovava a bordo della nave Royal Beau Rivage sulla quale si trovavano altri 70-80 turisti italiani. L’impatto ha distrutto almeno 4 cabine dell’imbarcazione.
© Riproduzione riservata