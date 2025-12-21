Egitto, muore turista italiana nella collisione tra due navi sul Nilo

Luxor – Una cittadina italiana è deceduta in Egitto nello scontro tra due navi da crociera. Ne ha dato notizia la Farnesina. L’incidente è avvenuto questa sera nella zona di Luxor. «I funzionari del consolato d’Italia sono in contatto con il coniuge della vittima e con i tour operator che hanno seguito altri cittadini italiani presenti sull’imbarcazione.