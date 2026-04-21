Egitto, un frammento dell’Iliade dentro una mummia: la scoperta che riscrive i confini del mondo antico

Il Cairo – Un frammento dell’Iliade nascosto dentro una mummia egizia. Non è un racconto mitologico, ma una scoperta reale che arriva da Oxyrhynchus, uno dei siti archeologici più ricchi e sorprendenti dell’antico Egitto. Un ritrovamento che apre interrogativi più grandi dei suoi stessi confini.

Il papiro che non doveva esserci

Durante gli scavi, gli archeologi hanno individuato un frammento di papiro inserito all’interno di una mummia di epoca romana. Il testo contiene un passaggio del Libro II dell’Iliade, noto come “Catalogo delle navi”, vale a dire l’elenco delle forze greche dirette verso Troia. Una presenza che sorprende per almeno due motivi. Primo: i papiri letterari si trovano quasi sempre in contesti urbani o discariche antiche, non nelle tombe. Secondo: l’Iliade, simbolo della cultura greca, appare qui in un contesto funerario egizio. Cosa ci faceva lì?

Tra religione e identità

La domanda è inevitabile: perché inserire un testo omerico in una sepoltura? Gli studiosi ipotizzano diverse piste. Potrebbe trattarsi di un simbolo di status culturale, segno di appartenenza a un’élite istruita e grecizzata. Oppure di un oggetto con valore rituale, legato all’idea di memoria e immortalità. Non è un dettaglio secondario. Oxyrhynchus, già celebre per migliaia di papiri ritrovati, restituisce qui qualcosa di diverso: non un testo abbandonato, ma scelto. Inserito. Conservato accanto al corpo. Tra l’altro, il contesto della scoperta rafforza questa lettura. Nelle stesse tombe sono stati rinvenuti amuleti sotto forma di lingue d’oro, posti nella bocca dei defunti per garantire loro la parola nell’aldilà davanti a Osiride. Accanto a questi elementi tipicamente egizi compaiono statue e simboli di matrice greco-romana. Il risultato è un mosaico culturale: religione egizia, letteratura greca, società romana. Non una sovrapposizione, ma una fusione.

Una scoperta che cambia prospettiva

Questo frammento dell’Iliade non è solo un reperto. È una prova concreta di quanto fosse profonda la circolazione delle idee nel mondo antico. La cultura non viaggiava solo nei porti o nelle biblioteche, ma entrava nelle vite (e nelle morti) delle persone. E forse è proprio questo il punto più inquietante e affascinante: quell’uomo o quella donna, sepolti secoli fa, hanno portato con sé nell’aldilà non solo oggetti sacri, ma anche un pezzo di racconto. Una storia. Un’epopea. Perché? Vedremo se gli archeologi riusciranno a trovare anche questa risposta.

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