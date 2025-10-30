Egiziano stende il bucato sul sagrato del Duomo di Milano

Milano – Stava stendendo i panni sul sagrato del Duomo, in piazza, sotto la pioggia. Gli agenti della Polizia locale, sorpresi dalla scena, si sono avvicinati e lo hanno convinto a rimuovere dallo spazio antistante la cattedrale quello stravagante bucato. L’episodio, avvenuto nel pieno centro di Milano, ha avuto per protagonista un cittadino egiziano con evidenti problemi psichiatrici, accompagnato all’ospedale San Paolo per un trattamento sanitario obbligatorio. L’immagine ha rapidamente fatto il giro del web, diventando virale e scatenando non solo ironie, ma anche numerose reazioni politiche.

