Elena D’Amario e Alessandra Mastronardi cantano per le strade di Noto “Destinazione paradiso”. VIDEO

Noto – In una calda serata di inizio estate a Noto, Alessandra Mastronardi ed Elena D’Amario hanno vissuto un momento di spensieratezza che ha conquistato i loro fan. La ballerina ha condiviso su Instagram alcuni scorci della loro giornata in Sicilia, fatta di colazioni gustose, passeggiate nei luoghi suggestivi e un impegno lavorativo in un antico palazzo. Tra i video postati, uno ha catturato particolarmente l’attenzione: le due amiche in una piazza mentre cantano insieme a un artista di strada la celebre canzone di Gianluca Grignani, Destinazione paradiso.

