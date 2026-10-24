Eleonora muore con Maya (la sua bambina) in grembo, si era sposata 48 ore prima

Padova – Aveva scelto la sua maestra delle elementari per celebrare il matrimonio con l’uomo da cui aspettava una bambina, a cui avrebbero dato il nome di Maya. Eleonora Laterza, 25 anni, di Ponte San Nicolò, nel Padovano, mercoledì 14 ottobre aveva pronunciato il suo «sì» a Mohamed Mallat, di origine tunisina, dopo aver festeggiato pochi giorni prima, con un baby shower, l’arrivo della figlia. Ma quella felicità è durata solo 48 ore: appena due giorni dopo, venerdì 16 ottobre, Eleonora è morta all’ospedale di Padova a causa di una gravissima emorragia, insieme alla piccola Maya, che portava in grembo da 24 settimane.

Il racconto della maestra

«Era bella come il sole, era felice» racconta Catia Zoppello, consigliera comunale ed ex insegnante di inglese di Eleonora alla scuola elementare Giuliani di Ponte San Nicolò. «Quando ha saputo che facevo parte dell’amministrazione comunale, ha chiesto se potessi essere io a sposarla. Era bella e felice». Le due si erano incontrate anche la settimana precedente per preparare la cerimonia. «Non c’era nulla, in quei momenti, che lasciasse immaginare quello che sarebbe successo». Anche il giorno delle nozze era stato un piccolo ritrovo tra ex compagni di scuola: la testimone della sposa era un’altra ex alunna di Zoppello.

La storia di Eleonora

Eleonora, diplomata al Ruzza di Padova, aveva alle spalle una storia clinica complessa. Da bambina aveva subito un trapianto di fegato, un intervento che l’aveva accompagnata anche negli anni successivi con controlli e terapie. «Quando sono diventata la sua maestra, in seconda elementare, aveva già affrontato il trapianto» ricorda Zoppello, spiegando che a volte la stanchezza dovuta alle cure la costringeva a restare a casa. Anche durante la gravidanza Eleonora aveva continuato a essere seguita dal centro trapianti. «Era controllata e rassicurata dai medici. Stava bene, filava tutto liscio». Eppure venerdì 16 ottobre le sue condizioni sono precipitate.

Le parole del sindaco di Ponte San Nicolò

«È una tragedia immane – commenta il sindaco di Ponte San Nicolò, Gabriele De Boni -. Si era appena sposata, aveva davanti un futuro con suo marito e sua figlia. Siamo rimasti tutti sconvolti». Per Zoppello il dolore si mescola alla rabbia: «Non so nemmeno distinguere le emozioni che provo. Sono triste, ma sono anche arrabbiata, perché Eleonora avrebbe dovuto godersi sua figlia, il matrimonio, questo momento della vita che dovrebbe essere uno dei più belli». Il pensiero corre soprattutto a Mohamed, che ha perso la moglie e la figlia. «Si è visto sfumare tra le dita due sogni: quello di una vita di coppia e quello di diventare padre. È terrificante». E poi ci sono i genitori della giovane, Marta e Fabio, i fratelli Debora, Marco e Michele. «Perdere un figlio è qualcosa di contrario alla natura – conclude la consigliera -. Non esiste nemmeno una parola per definire un genitore che sopravvive al proprio bambino». L’ultimo saluto a Eleonora e alla sua piccola Maya sarà celebrato sabato mattina alle 9.30, nella chiesa parrocchiale di San Pio X a Padova. Il corteo partirà alle 9 dall’ospedale, poi la sepoltura nel cimitero di Rio-Roncaglia. Madre e figlia saranno accompagnate insieme nel loro ultimo viaggio.

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