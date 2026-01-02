Eleonora Palmieri, la veterinaria di Cattolica tra i feriti nell’incendio a Crans-Montana: la testimonianza della madre «Si è salvata perché era al piano superiore»

Eleonora ha riportato ustioni alle mani e al volto e ha inalato fumi tossici, al momento sarebbe in coma farmacologico

Svizzera – Tra i feriti nella tragedia di Crans-Montana c’è anche la 29enne Eleonora Palmieri. La giovane si trovava all’interno del locale con un’amica quando le fiamme hanno avvolto gli ambienti, sprigionando fumo denso e calore elevato. Eleonora ha riportato ustioni alle mani e al volto e ha inalato fumi tossici, al momento sarebbe in coma farmacologico. Le sue condizioni sono giudicate piuttosto serie, ma non è in pericolo di vita. Dopo il primo ricovero all’ospedale di Sion, in Svizzera, è stata trasferita all’Ospedale Niguarda di Milano, dove è tuttora seguita dai medici.

«Abbiamo passato un grande spavento, quello di non poterla più riabbracciare, come è successo per altre famiglie.

Noi siamo stati fortunati perché ce la riportiamo a casa viva». Così ai microfoni della Tgr Emilia-Romagna, Cristina Ferretti parla della figlia, Eleonora Palmieri, la veterinaria di 29 anni di Cattolica, in provincia di Rimini, tra i feriti della strage di Crans Montana e ora ricoverata all’ospedale Niguarda di Milano. «È stata colpita al viso e alle mani – ha spiegato la madre della giovane – ha avuto già un primo intervento immediato quando l’hanno portata lì. Verranno programmati altri interventi. C’è chi ancora cerca un corpo e questa cosa è veramente devastante da parte di una famiglia, di un genitore che non sa dov’è il suo figlio. Questa è la parte più difficile. Noi possiamo dire grazie perché la portiamo a casa ed è viva». La veterinaria romagnola, ha chiarito nel corso di un punto stampa stampa Franz Wilhelm Baruffaldi Preis, direttore del Centro Ustioni, Ospedale del ‘Niguarda’ «ha un problema ad una mano da operare, da ricostruire». La ragazza, è stato evidenziato, «rimane intubata, per il momento, perché ha delle difficoltà respiratorie, però ha una superficie corporea per fortuna limitata. Siamo positivi».

Eleonora Palmieri, chi è la 29enne

Originaria di Cattolica (Rimini), Eleonora Palmieri, è una veterinaria. Si è laureata nell’estate del 2023 all’università di Camerino in Veterinaria, un sogno coltivato fin da ragazzina: «Alle superiori ha capito che questa disciplina è il perfetto connubio tra scienza e amore per gli animali», racconta il suo profilo sul sito della clinica Santa Lucia Vet di Bellaria-Igea Marina dove lavora. Persona “ambiziosa, energica e allegra», fuori dallo studio è spesso in compagnia degli amati cavalli “Magic e Diamond”. Era vicepresidente di un’associazione di equitazione, i Cavalieri del Mare, e gli ex soci sono stati informati del coinvolgimento della giovane nel rogo e la ricordano come «Abile e intraprendente veterinaria, persona solare, piena di interessi e con la gioia di vivere che le sprizza ovunque».

