Elezioni amministrative Ispica, dato definitivo primo turno: Muraglie al 35 %, Arena al 19%

Ispica – A Ispica è ballottaggio tra Pierenzo “Lucio” Muraglie e Serafino Arena. I dati ufficiali delle 14 sezioni scrutinate vedono primo il candidato sostenuto da Libera e Forte, Lista Civica Pierenzo Muraglie Sindaco (lista più votata in assoluto con il 20,57%) e Pensiamo Ispica che si è attestato sul 35,59% con 2.971 voti di preferenza, a seguire Arena, sostenuto da Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra e Controcorrente, con il 19,65% e 1.738 voti di preferenza.

Terzo il candidato del Pd e Sud chiama Nord, Paolo Monaca, con il 17,34% e 1.534 voti. Quarto Tonino Cafisi, sostenuto da Fratelli d’Italia, Noi Moderati e Cafisi Sindaco, con 14,81% e 1.310 voti. Quinto Angelo Galifi, sostenuto da Forza Italia, Grande Sicilia, Popolari e Autonomisti e dalla lista civica Ispica 2026. Angelo Galifi Sindaco si è attestato sul 14,61% con 1.292 voti.

Tra 15 giorni il ballottaggio per conoscere chi tra Muraglie e Arena amministrerà Ispica nei prossimi 5 anni.

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