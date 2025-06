Elezioni amministrative, nasce PensiAmo Ispica

“PensiAmo Ispica: un progetto civico per rigenerare la città con le idee, non con le casacche”

Ispica – Si chiama PensiAmo Ispica la nuova proposta politica che prende forma nel panorama cittadino, con l’ambizione di rigenerare il tessuto urbano, sociale ed economico della città. Un progetto civico fuori dalle logiche tradizionali dei partiti, che nasce da un gruppo eterogeneo di cittadini e figure con esperienze politiche pregresse, uniti non da una sigla ma da una visione: mettere al centro il pensiero progettuale e l’amore per la propria città.

Il manifesto del movimento PensiAmo Ispica, da cui nasce l’iniziativa, punta su due concetti chiave: pensare – ovvero progettare con lungimiranza il futuro urbano – e amare – cioè dedicarsi con impegno e spirito di sacrificio all’interesse collettivo. È una chiamata alla responsabilità condivisa e all’ascolto, come ha spiegato Antonio Muriana, tra i promotori dell’iniziativa, parlando di “opportunità politiche”, ma soprattutto di un metodo: “Non ci interessa la somma dei voti – ha dichiarato – ma la somma delle idee”.

L’obiettivo è ambizioso: costruire un’alternativa reale per lo sviluppo economico e sociale della città, partendo dalle sue potenzialità inespresse. PensiAmo Ispica pone particolare attenzione alle fasce più fragili della popolazione e invita alla costruzione di un progetto condiviso, mettendo al centro la qualità della vita, la sicurezza, la coesione sociale.

È una proposta aperta, che guarda al futuro con concretezza. Un gruppo pronto a dialogare, ad accogliere contributi da esperienze diverse, politiche e civiche, accomunate dalla voglia di fare. “Il gruppo riunito oggi è aperto ad ogni progetto, ad ogni pensiero che riguardi il futuro della città”, si legge nella presentazione dell’iniziativa.

Una delle principali critiche mosse all’attuale amministrazione riguarda le opportunità mancate, soprattutto in ambito turistico. In un territorio ricco di storia, paesaggi e tradizioni, non si è riusciti a costruire un progetto di valorizzazione duraturo. “Ispica deve rientrare nell’insegna UNESCO, in un progetto che la rilanci turisticamente”, affermano i promotori. Non è solo una questione d’immagine, ma una leva concreta per attrarre investimenti, creare occupazione, dare nuova vitalità al centro storico e ai luoghi simbolici della città.

Privati cittadini e imprenditori hanno già iniziato a credere in questo potenziale, investendo sul territorio. “Mettiamoli al centro di un progetto condiviso”, è l’invito del movimento. Secondo PensiAmo Ispica, non servono grandi risorse per iniziare a cambiare rotta, ma buon senso, ascolto e dedizione.

Non mancano le denunce sulle criticità nei servizi essenziali: dal decoro urbano alla pulizia delle strade, il giudizio sull’attuale gestione è netto. Le difficoltà di bilancio sono note, ma – secondo il gruppo civico – “non possono diventare una giustificazione per il degrado”. Serve una visione, serve responsabilità, serve ripartire dalle piccole cose che migliorano la vita quotidiana dei cittadini.

