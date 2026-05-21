Elia muore nel giorno del suo 23esimo compleanno. L’incidente in moto

Verona – Avrebbe dovuto essere una gita primaverile in moto, sulle colline veronesi a poca distanza dal Lago di Garda, per festeggiare il suo compleanno che cadeva giusto martedì 19 maggio. Ma la giornata sulle due ruote con un amico si è trasformata in un dramma: a perdere la vita, dopo un impatto contro un furgone, Elia Sarzi Braga, che proprio martedì ha compiuto 23 anni, residente a Suzzara, in provincia di Mantova. Una vita giovanissima conclusa in modo drammatico sull’asfalto di una strada provinciale.

Il sinistro si è verificato intorno alle 18 di martedì all’incrocio tra la strada provinciale 29A e località Boschi Perette, in territorio comunale di Caprino Veronese. In pratica, stando a quanto è stato possibile ricostruire dopo il sinistro, Sarzi Braga e l’amico stavano percorrendo la provinciale, scendendo da Spiazzi, frazione sempre di Caprino, in direzione di Affi, forse con l’intento di imboccare l’autostrada per fare ritorno nel Mantovano. Mentre i due stavano percorrendo la provinciale, sulla medesima strada si sarebbe però immesso un furgone.

Una mancata precedenza? Una distrazione? Quel che è accaduto in quell’istante è al vaglio delle forze dell’ordine. Sta di fatto però che il 23enne è finito contro il veicolo, venendo poi sbalzato ad alcuni metri di distanza dal punto dell’impatto. Anche l’amico è rimasto coinvolto nel sinistro, ma è rimasto illeso – sebbene sotto choc per l’accaduto come del resto anche il conducente del furgone.

Subito dopo il sinistro è scattato l’allarme: sul posto forze dell’ordine e 118 con anche l’elisoccorso. I soccorritori nulla hanno potuto fare, però: il 23enne è deceduto sul colpo. Ora la salma si trova all’ospedale Borgo Trento di Verona, in attesa delle disposizioni della Procura scaligera. La notizia del drammatico decesso ha iniziato diffondersi ieri sera a Suzzara, suscitando vasto cordoglio.

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