Elicotteri in volo nel ragusano, sono esecitazioni dell’istituto aeronautico

Nessuno scenario di guerra, ma solo una attività programmata a fini divulgativi.
di Redazione
Ragusa – Gli elicotteri militari che sorvolano da qualche giorno i cieli della provincia di Ragusa stanno in realtà compinedo una attività didattica per gli studenti delle scuole superiori e fra questi, dell’istituto Aeronautico Fabio Besta di Ragusa.
Nessuno scenario di guerra quindi, ma solo una attività programmata a fini divulgativi. Il corso di cultura aeronautica è stato promosso dall’Aeronautica militare, dal Comune di Ragusa e dal Provveditorato agli studi, oggi Ufficio scolastico provinciale.
Sono coinvolti circa 180 studenti degli istituti superiori di Ragusa, Modica, Vittoria, Comiso.
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