Eliminata la commissione da 1,50 euro sui pagamenti delle prestazioni sanitarie dell’Asp di Ragusa

Ragusa – Buone notizie per gli utenti dell’Azienda sanitaria provinciale: la commissione di 1,50 euro applicata ai pagamenti delle prestazioni sanitarie tramite POS è stata definitivamente eliminata.

La decisione arriva a seguito di un accordo raggiunto tra l’Asp di Ragusa e l’istituto tesoriere che gestisce il servizio di incasso. Il contributo, da tempo contestato dagli utenti, non sarà quindi più addebitato a chi effettua pagamenti elettronici per ticket e altre prestazioni.

Come specificato dalla direzione aziendale, quella commissione non finiva né nelle casse dell’Asp né dello Stato, ma al circuito di pagamento che forniva il servizio POS. Una situazione che aveva sollevato critiche e malcontento per un costo ritenuto ingiustificato.

A dare l’annuncio è stato il direttore generale dell’Asp di Ragusa, Pino Drago, che ha sottolineato l’importanza del risultato ottenuto: “Siamo riusciti a eliminare un balzello che gravava sugli utenti senza che l’Asp ne traesse alcun beneficio. Era un impegno che avevamo preso e che oggi diventa realtà.”

L’eliminazione della commissione rappresenta un passo avanti significativo nella direzione della semplificazione e dell’equità dei servizi sanitari, garantendo ai cittadini la possibilità di utilizzare il pagamento elettronico senza costi aggiuntivi.

