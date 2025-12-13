Elisabetta Canalis, la prima foto con Alvise Rigo, di 14 anni più giovane

Milano – Elisabetta Canalis e Alvise Rigo sono una coppia e, alla luce del sole, non si nascondono più. Dopo mesi di indiscrezioni e alcune foto paparazzate, l’ex velina ha dedicato con una foto gli auguri di buon compleanno ad Alvise Rigo, 33 anni: i due sono ritratti in un selfie, abbracciati e sorridenti in motorino a Milano.

Nessun atteggiamento compromettente ma sicuramente la foto conferma un rapporto intimo tra la 47enne showgirl e il neo 33enne attore e personal trainer. Si tratta comunque della prima foto ufficiale insieme e, anche se al momento Elisabetta si trova in California, dove vive, il pensiero è andato a Rigo. Elisabetta Canalis e Alvise Rigo si sono conosciuti durante la registrazione di un reality show a tema sportivo ed è nata un’intesa speciale.

© Riproduzione riservata