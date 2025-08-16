Condividi "Elodie e Diletta Leotta in vacanza tra Brucoli e Siracusa" sui social

Augusta, Siracusa – Tra panorami incantevoli, Elodie ha scelto le splendide coste della Sicilia orientale per concedersi una pausa rigenerante.

La cantante, immersa nella tranquillità del Mediterraneo, ha condiviso su Instagram uno scatto che mostra un mare limpido e invitante, taggando una rinomata struttura ricettiva di Brucoli, parte del circuito Mangia’s.

Il soggiorno arriva in un periodo particolarmente positivo anche per la sua carriera musicale: proprio in questi giorni, il suo ultimo disco ‘Mi ami mi odi’, uscito lo scorso maggio, ha raggiunto il traguardo del disco d’oro, consolidando ulteriormente il suo successo.

A farle compagnia in questo angolo di paradiso ci sono il fidanzato, il pilota Andrea Iannone, e la storica amica Diletta Leotta.

La conduttrice catanese ha infatti approfittato del soggiorno per celebrare un doppio evento speciale: il suo 34° compleanno e quello della piccola Aria, la figlia nata esattamente lo stesso giorno, il 16 agosto. Per la seconda volta madre e figlia festeggiano insieme, circondate dall’affetto della famiglia e degli amici più stretti.

Prodotti tipici siciliani

Diletta ha condiviso con i suoi follower diversi momenti di questa vacanza: scatti suggestivi al tramonto, in riva al mare, dove posa con un bikini a fantasia floreale che esalta la sua silhouette scolpita, frutto di un’alimentazione equilibrata e costanti sessioni di allenamento, spesso condivise proprio con Elodie.

© Riproduzione riservata