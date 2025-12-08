Elodie in lacrime annuncia lo stop ai concerti: «Mi fermo, torno nel 2027». Si prenderà un anno sabbatico

Elodie, nessun problema di salute
di Redazione
Elodie si ferma per un po’. La cantante ha annunciato in lacrime una lunga pausa dai live, spiegando al pubblico che si fermerà dopo questo tour e che tornerà in concerto solo nel 2027. Il momento, ripreso dai fan e rilanciato su TikTok, ha subito fatto il giro dei social, alimentando domande e interrogativi sul futuro musicale dell’ex concorrente di Amici.
Il video che circola è stato registrato durante l’ultima data romana dell’”Elodie Show 2025”. Sul palco, visibilmente commossa, Elodie ha ringraziato il pubblico prima di esibirsi nell’ultimo brano della serata. E ha poi gelato i fan: “Mi fermerò per un po’, ci vediamo nel 2027”. Nel filmato, si vede Elodie asciugarsi le lacrime mentre la platea la incoraggia con applausi e cori. Non ci sono dettagli, al momento, sui motivi della pausa – nessun problema di salute o ragioni ‘artistiche’ – ma il tono di Elodie lascia intendere la necessità di rallentare per recuperare le energie e dedicarsi (anche) alla vita privata.
Negli ultimi mesi, Elodie ha dovuto affrontare un calendario fittissimo. Dopo i grandi eventi negli stadi, ha portato in scena un tour nei palazzetti con scenografie, corpo di ballo, e una forte richiesta fisica e vocale ad ogni data. Nel concerto di Eboli, a inizio novembre, era stata costretta a fermarsi per un improvviso abbassamento di voce. Forse un segnale di stanchezza che l’ha portata a questa decisione.
