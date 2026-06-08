Elton John in aeroporto dopo le nozze di Dua Lipa: le immagini della leggenda della musica a Palermo. VIDEO

Palermo – Elton John a Palermo. La popstar mondiale ha partecipato al matrimonio di Dua Lipa e Callum Turner cantando “Your Song” per gli sposi durante il secondo giorno di festeggiamenti a Villa Valguarnera a Bagheria. L’icona della musica internazionale è arrivata al Falcone e Borsellino per tornarsene nel Regno Unito con un aereo privato.

La mattina di domenica 7 giugno Elton John ha infatti lasciato la Sicilia insieme al marito David Furnish a bordo di un jet Bombardier a noleggio diretto a Farnborough. Il cantante inglese, 79 anni compiuti a marzo, è stato ripreso da un fan, Giovanni Di Salvo, mentre arriva in aeroporto e il video è stato pubblicato sul profilo Instagram @giovydisa1992.

Tocca e fuga per la leggenda della musica mondiale. Anche nel 2004, per il concerto al Velodromo, andò così. Arrivò a Palermo a bordo di un jet privato appena dieci minuti prima dell’inizio dello show per poi rimettersi immediatamente in volo.

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