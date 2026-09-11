Emanuel Giorgio Ruta morto a 17 anni in un incidente, il dolore del padre

Lavorava come rider in una pizzeria.
di Redazione
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Ha trovato la forza di scrivere sui social il padre di Emanuel Giorgio Ruta, il 17enne pozzallese morto ieri pomeriggio in un incidente stradale nella curva Gigi Olivari a Modica.
“Giorgio, figlio mio,tragicamente sei volato in cielo troppo presto.
Con te è andato via un pezzo del mio cuore.
Che Dio ti accolga tra le Sue braccia .
Ora sei un Angelo”.
Si attende ora la fissazione del funerale dello sfortunato ragazzo che lavorava come rider in una pizzeria.
“Giorgio, figlio mio,tragicamente sei volato in cielo troppo presto.
Con te è andato via un pezzo del mio cuore.
Che Dio ti accolga tra le Sue braccia .
Ora sei un Angelo”.
Si attende ora la fissazione del funerale dello sfortunato ragazzo che lavorava come rider in una pizzeria.
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