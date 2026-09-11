Cronaca
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11/09/2026 10:43

Emanuel Giorgio Ruta morto a 17 anni in un incidente, il dolore del padre

Lavorava come rider in una pizzeria. 

di Redazione

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Ha trovato la forza di scrivere sui social il padre di Emanuel Giorgio Ruta, il 17enne pozzallese morto ieri pomeriggio in un incidente stradale nella curva Gigi Olivari a Modica.
“Giorgio, figlio mio,tragicamente sei volato in cielo troppo presto.
Con te è andato via un pezzo del mio cuore.
Che Dio ti accolga tra le Sue braccia .
Ora sei un Angelo”.
Si attende ora la fissazione del funerale dello sfortunato ragazzo che lavorava come rider in una pizzeria.

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