Emanuele Cosmai e Patrizia Firrao morti sotto gli occhi della figlia maresciallo: tornavano a Bisceglie dopo la sua laurea

Bisceglie – Tornavano dalla scuola marescialli di Firenze verso casa, a Bisceglie, dopo aver provato una di quelle soddisfazioni che riempiono il cuore di ogni genitore: la laurea, in Lettere, della figlia maggiore. Un momento di festa che si è trasformato in tragedia per l’intera famiglia quando l’auto sulla quale viaggiavano Emanuele Cosmai, 57 anni, sua moglie Patrizia Firrao, 58, la figlia minore Gabriella, 21 anni, e il compagno del neo maresciallo Adriana, anch’egli carabiniere, si è scontrata contro un furgone all’altezza di Zagarolo. Per madre e padre non c’è stato scampo, entrambi sono morti tra le lamiere. Gravemente feriti gli altri due passeggeri. L’altra figlia, Adriana, viaggiava in un’altra auto ed è rimasta lievemente ferita, ma ha assistito alla terribile scena.

L’incidente è avvenuto sulla A1 intorno alle 18 di venerdì 27 giugno. L’auto a bordo della quale viaggiava la famiglia si è scontrata con un furgone, il cui conducente è rimasto ferito, ed è rimasta schiaccita tra le lamiere.

