Emergenza acqua in Contrada San Filippo: il Consorzio di Bonifica ci lascia a secco (e senza risposte)

Modica – Spettabile Redazione,

​scriviamo alla vostra testata sperando di dare voce all’esasperazione di diverse famiglie che, come la nostra, risiedono in Contrada San Filippo a Modica.

​Ci troviamo a denunciare, per l’ennesima volta, una situazione diventata ormai insostenibile: l’improvvisa e totale mancata erogazione dell’acqua da parte del Consorzio di Bonifica. Dal mese di maggio a oggi, metà giugno, è già la seconda volta.

​Ciò che rende la situazione ancora più inaccettabile non è solo il grave disservizio in sé – che con l’arrivo del caldo estivo si trasforma rapidamente in un’emergenza – ma la totale assenza di rispetto per gli utenti.

In entrambi gli episodi:

– ​Nessun preavviso. L’interruzione è avvenuta all’improvviso, impedendoci di fare scorte minime per i bisogni primari.

-​Muro di gomma informativo. Contattando gli uffici del Consorzio, non siamo riusciti a ottenere alcuna informazione certa sui tempi di ripristino. Nessuno sa, nessuno risponde con chiarezza, lasciando intere famiglie nell’incertezza più assoluta.

​Paghiamo regolarmente per un servizio che non solo è carente, ma che viene gestito senza la minima trasparenza.

​Attraverso le vostre pagine, chiediamo pubblicamente al Consorzio di Bonifica di assumersi le proprie responsabilità: pretendiamo di sapere perché questi guasti siano così frequenti e, soprattutto, quando verrà ripristinato il servizio in modo stabile. Chiediamo inoltre all’amministrazione comunale di Modica di vigilare e intervenire a tutela dei propri cittadini.

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Ringraziandovi per lo spazio, porgiamo distinti saluti.

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