Emergenza Etna, rinviato il concerto della PFM: appuntamento il 18 agosto a Marina di Modica

Modica – Il concerto della PFM – Premiata Forneria Marconi, previsto per questa sera, 11 agosto a Marina di Modica, non si svolgerà a causa dell’emergenza legata all’Etna e dell’annullamento dei voli aerei che hanno impedito a parte della band e dello staff di raggiungere la Sicilia.

L’atteso appuntamento con la storica formazione del progressive rock italiano è stato quindi rinviato di alcuni giorni. La nuova data è martedì 18 agosto 2026, alle 21.45, sempre all’Auditorium Mediterraneo di Marina di Modica.

Il cambio di data è stato comunicato dagli organizzatori per cause di forza maggiore legate alla situazione determinata dall’attività dell’Etna e alle conseguenti cancellazioni dei collegamenti aerei.

I biglietti già acquistati resteranno validi per la nuova data del 18 agosto e non sarà quindi necessario procedere a una nuova prenotazione.

Per chi, invece, non potesse partecipare nella nuova data, sarà possibile richiedere il rimborso entro e non oltre il 15 agosto 2026, rivolgendosi allo stesso canale attraverso il quale è stato acquistato il biglietto: il botteghino oppure le piattaforme online.

Resta inoltre attiva la prevendita per i posti ancora disponibili sui circuiti TicketOne e Ciaotickets.

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