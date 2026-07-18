Cronaca
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18/07/2026 20:08

Emergenza incendi a Modica, elicottero antincendio preleva acqua da piscina privata. VIDEO

Elicottero anti incendio è stato costretto a rifornirsi di acqua da una piscina di una casa privata

di Redazione

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Modica – La bravura del pilota insieme alla necessità di approvvigionarsi il più rapidamente possibile per spegnere gli incendi che stanno imperversando in Sicilia. A Modica l’equipaggio di un elicottero anti incendio è stato costretto a rifornirsi di acqua da una piscina di una casa privata. Le immagini spettacolari mostrano la precisione del pilota.

 

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