Emergenza incendi a Modica, elicottero antincendio preleva acqua da piscina privata. VIDEO

Elicottero anti incendio è stato costretto a rifornirsi di acqua da una piscina di una casa privata
di Redazione
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Modica – La bravura del pilota insieme alla necessità di approvvigionarsi il più rapidamente possibile per spegnere gli incendi che stanno imperversando in Sicilia. A Modica l’equipaggio di un elicottero anti incendio è stato costretto a rifornirsi di acqua da una piscina di una casa privata. Le immagini spettacolari mostrano la precisione del pilota.
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