Emicrania, non solo un mal di testa: in Italia rimborsabile il nuovo farmaco orale rimegepant

No, non è “solo un mal di testa”. È una malattia a tutti gli effetti e come tale deve essere curata prima che degeneri in forme croniche particolarmente dolorose. Questo il messaggio cardine che i neurologi hanno voluto trasmettere nella conferenza stampa con cui da Milano Pfizer ha annunciato la rimborsabilità di rimegepant, primo e a oggi unico anti CGRP orale approvato nel nostro Paese per il trattamento acuto e preventivo dell’emicrania episodica negli adulti che accusino almeno quattro attacchi al mese. Una malattia che, ha spiegato il professor Piero Barbanti, docente di Neurologia all’Università San Raffaele di Roma, “ha origini ereditarie e si manifesta attraverso dolore forte e disabilitante, fastidio per luci e rumori, nausea e talvolta perfino vomito. A incidere sugli attacchi sono anche fattori scatenanti come stress e insonnia”.

Con quasi sei milioni di persone colpite in Italia, l’incidenza della patologia è più alta tra le donne d’età compresa tra i 15 e i 50 anni, ma lo stigma sociale che l’emicrania si porta dietro coinvolge anche gli uomini, che anzi, subiscono di più gli effetti sociali di questa malattia invisibile.

