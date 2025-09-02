Emilio Fede è in condizioni critiche, la figlia: «Continua a lottare come un leone»

Le condizioni di salute di Emilio Fede si sono aggravate negli ultimi giorni. Il giornalista è ricoverato nella Residenza San Felice di Segrate

Segrate, Milano – Papà è in condizioni critiche, purtroppo»: la figlia di Emilio Fede, Sveva, conferma al Corriere le voci sulla salute del padre, ricoverato da tempo nella Residenza San Felice di Segrate, vicino Milano.

Le sue condizioni si sono aggravate negli ultimi giorni. «Continua a lottare come un leone. È un guerriero», aggiunge la figlia, che è al suo fianco per assisterlo, insieme alla nipote Ottavia, mentre il nipote Guelfo sta rientrando dall’estero per stare accanto al nonno nella sua battaglia più difficile. L’ex direttore del Tg4 ha compiuto 94 anni il 24 giugno.

