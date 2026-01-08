Emilio Gabriel Valdez Velazco confessa l’omicidio di Aurora Livoli

Milano – Emilio Gabriel Valdez Velazco ha confessato l’omicidio di Aurora Livoli. L’uomo, interrogato giovedì mattina nel carcere di San Vittore dal pm Antonio Pansa e dalla collega Letizia Mannella, ha anche ammesso di aver abusato della diciannovenne. Lo ha riferito il suo legale, aggiungendo che le ammissioni del suo assistito sono avvenute «in un quadro meramente indiziario».

Il 57enne ha riferito di non essersi reso conto di averla uccisa se non il giorno dopo vedendo i servizi televisivi e ha rivelato di aver vegliato sulla ragazza «pensando fosse assopita».

L’uomo avrebbe raccontato di non avere mai conosciuto prima la vittima. I due – secondo le sue parole -, dopo essersi incrociati e conosciuti quella stessa sera nella fermata della metropolitana Cimiano (dove il 57enne aveva appena tentato di rapinare una 19enne peruviana) si sarebbero incamminati insieme «per andare a prendere le sigarette». Poi il 57enne l’avrebbe seguita lungo via Paruta. Valdez Velazco l’avrebbe infine strozzata – come confermato dall’autopsia che ha constatato la frattura dell’osso ioide – mentre abusava della ragazza. Gli inquirenti stanno valutando se contestare all’uomo il nuovo reato di femminicidio.

© Riproduzione riservata