Emma Bonino dimessa dall’ospedale

Roma – Emma Bonino è stata dimessa dall’ospedale San Filippo Neri di Roma dove era ricoverata dallo scorso lunedì.

«Siamo felici di annunciare che Emma è finalmente tornata a casa e che le sue condizioni sono stabili», si legge in un post pubblicato sui social di +Europa, che aggiunge: «Il nostro Paese ha ancora un profondo bisogno della sua visione, della sua forza e della sua determinazione. Proprio oggi, mentre l’Europa affronta un attacco senza precedenti, vogliamo riproporre le sue parole in un’intervista del 2019: parole che suonano più attuali che mai: “L’Europa che non ci piace è tutta l’Europa che manca e che dobbiamo fare”.

Emma Bonino era arrivata al Pronto soccorso dell’ospedale Santo Spirito di Roma in codice rosso lo scorso 30 novembre.

Era stato deciso di trasferirla nel reparto di terapia Intensiva. Il quadro clinico era via via migliorato nei giorni seguenti. Bonino era stata trasferita alla Stroke Unit dell’ospedale San Filippo Neri per «garantire un setting appropriato». «A seguito di un deciso miglioramento delle condizioni di salute, Emma Bonino è uscita dalla subintensiva dell’ospedale San Filippo Neri, dove era ricoverata da lunedì, ed è stata trasferita in reparto per completare la fase di ripresa», recitava un bollettino del 5 dicembre.

© Riproduzione riservata