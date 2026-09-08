Emma Bonino in ospedale, è stabile: ha trascorso una notte tranquilla

Roma – È stata una notte tranquilla quella trascorsa dalla ex senatrice ed esponente di +Europa, Emma Bonino, che ieri è stata ricoverata nell’ospedale romano Santo Spirito in seguito all’aggravarsi difficoltà respiratorie. Proprio come era già accaduto alla fine del 2025 e, prima, del 2024. La situazione al momento è stabile e di buon ora Bonino è stata sottoposta a controlli da parte dei medici. Ma c’è attesa per il bollettino medico che chiarirà le sue condizioni di salute.

Già da ieri, la famiglia aveva chiesto il massimo riserbo. Una richiesta che è stata ribadita anche questa mattina da parte del suo medico curante, Claudio Santini, che è sempre rimasto in contatto con i sanitari dell’ospedale: «In queste ore stanno uscendo notizie incontrollate di tutti i tipi: condizioni critiche, terapia intensiva e altro. E quindi nel rispetto della privacy di Emma Bonino e della sua famiglia abbiamo deciso che le uniche informazioni sul suo stato di salute saranno diramate dalla sua segreteria personale attraverso dei bollettini realizzati sulla base di quanto verificato dai medici che l’hanno in cura e in raccordo con me».

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